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وزير الاتصالات الإيراني: تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي GPS في بعض مناطق البلاد لأسباب أمنية

Lebanon 24
23-07-2025 | 11:27
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