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رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت: على "حكومة التهرب والإذلال" الرحيل لإنقاذ إسرائيلئ

Lebanon 24
23-07-2025 | 11:28
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