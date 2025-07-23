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رويترز عن الرئيس الكولومبي: مستعد لتغيير عقد شركة "جلينكور" للفحم من جانب واحد إذا استمرت في التصدير إلى إسرائيل

Lebanon 24
23-07-2025 | 14:04
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