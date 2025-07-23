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الحكومة البرازيلية: نحن في المراحل الأخيرة من تقديم طلب التدخل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
Lebanon 24
23-07-2025
|
15:25
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