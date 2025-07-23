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الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تمنع وصول طواقمنا لإسعاف عدد من المصابين في بلدة الخضر قرب بيت لحم

Lebanon 24
23-07-2025 | 16:27
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