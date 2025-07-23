Advertisement

أخبار عاجلة

"تاس" عن مسؤول روسي: قرار عقد جولة جديدة من المفاوضات سيتخذ بعد تنفيذ الاتفاقات الجديدة

Lebanon 24
23-07-2025 | 17:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تسنيم: اتفاق إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا على عقد جولة جديدة للمفاوضات النووية
lebanon 24
24/07/2025 03:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة مهر الإيرانية عن مصادر مطلعة: الخارجية الإيرانية تدرس "مدى ضرورة ودقة" الطلب الأميركي وكيفية عقد جولة جديدة من المفاوضات
lebanon 24
24/07/2025 03:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تاس عن مصدر: انتهاء جولة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
lebanon 24
24/07/2025 03:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: ندعو كافة الأطراف للضغط على أوكرانيا لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف
lebanon 24
24/07/2025 03:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:30 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:05 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:04 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:03 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:41 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:30 | 2025-07-23
19:05 | 2025-07-23
19:04 | 2025-07-23
19:03 | 2025-07-23
18:41 | 2025-07-23
18:30 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24