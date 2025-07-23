Advertisement

أخبار عاجلة

"وول ستريت جورنال": وزراء خارجية أوروبيون أبلغوا نظيرهم الإيراني بإمكانية تأجيل إعادة العقوبات الدولية على إيران

Lebanon 24
23-07-2025 | 17:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"‌وول ستريت جورنال": ترمب أبلغ كبار مساعديه بالموافقة على خطط الهجوم على إيران
lebanon 24
24/07/2025 03:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أوروبيين وعرب: وزير الخارجية الإيراني أبلغ دبلوماسيين آخرين أن ترامب وويتكوف أوهما الإيرانيين بأن التفاوض على اتفاق نووي سيمنع هجومًا إسرائيليًا
lebanon 24
24/07/2025 03:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"تسنيم" عن وزير الخارجية الإيراني: إن أعيد فرض العقوبات الأوروبية على إيران فسترد بقوة
lebanon 24
24/07/2025 03:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أعد مذكرات اعتقال بحق وزراء إسرائيليين
lebanon 24
24/07/2025 03:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:30 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:05 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:04 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:03 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:41 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:30 | 2025-07-23
19:05 | 2025-07-23
19:04 | 2025-07-23
19:03 | 2025-07-23
18:41 | 2025-07-23
18:30 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24