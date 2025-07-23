Advertisement

أخبار عاجلة

"يديعوت أحرونوت": المخاوف من الصاروخ اليمني تسببت في توقف مؤقت لعمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون

Lebanon 24
23-07-2025 | 17:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: توقف مطار بن غوريون عن العمل مؤقتا بسبب صاروخ أطلق من اليمن
lebanon 24
24/07/2025 03:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": استئناف العمل في مطار بن غوريون بعد توقفه إثر إطلاق صاروخ من اليمن
lebanon 24
24/07/2025 03:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
فلاي رادار: 5 طائرات علقت هبوطها في مطار بن غوريون بفعل الصواريخ الإيرانية
lebanon 24
24/07/2025 03:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: استئناف حركة الطيران في مطار بن غوريون بعد توقف مؤقت نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن
lebanon 24
24/07/2025 03:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:30 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:05 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:04 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:03 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:41 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:30 | 2025-07-23
19:05 | 2025-07-23
19:04 | 2025-07-23
19:03 | 2025-07-23
18:41 | 2025-07-23
18:30 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24