الخارجية الأميركية: الوزير روبيو اجتمع بوزير خارجية الأردن أيمن الصفدي لمناقشة الاتفاق الثلاثي بين واشنطن وعمان ودمشق للحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا

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