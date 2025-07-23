Advertisement

أخبار عاجلة

"واشنطن بوست": هيئة رقابة للبنتاغون توصلت إلى أن الرسائل الواردة من حساب وزير الدفاع هيغسيث على تطبيق سيغنال بشأن حملة القصف على اليمن صدرت من بريد إلكتروني سري يحمل عنوان سري للغاية

Lebanon 24
23-07-2025 | 19:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"فيسبوك" تشن حملة تطهير كبرى: حذف 10 ملايين حساب خلال 6 أشهر
lebanon 24
24/07/2025 05:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
فون دير لاين: الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها
lebanon 24
24/07/2025 05:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مواقع الكترونية تقود حملة ضد شركات الادوية والمتممات الغذائية
lebanon 24
24/07/2025 05:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تفعل إذا تجمد تطبيق البريد الإلكتروني على جهاز iPhone الخاص بك؟ إليك الحلول خطوة بخطوة
lebanon 24
24/07/2025 05:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:30 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:05 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:03 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:41 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:30 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:30 | 2025-07-23
19:05 | 2025-07-23
19:03 | 2025-07-23
18:41 | 2025-07-23
18:30 | 2025-07-23
18:22 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24