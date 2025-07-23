"واشنطن بوست": هيئة رقابة للبنتاغون توصلت إلى أن الرسائل الواردة من حساب وزير الدفاع هيغسيث على تطبيق سيغنال بشأن حملة القصف على اليمن صدرت من بريد إلكتروني سري يحمل عنوان سري للغاية

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