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مجلس التعاون الخليجي يندد بقرار الكنيست الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على الضفة الغربية وغور الأردن
Lebanon 24
24-07-2025
|
03:40
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