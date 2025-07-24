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وفد من حزب "الكتائب" برئاسة النائب سليم الصايغ يزور شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى

Lebanon 24
24-07-2025 | 04:07
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