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وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا والسعودية سترأسان اجتماع المجتمع الدولي الاثنين بالأمم المتحدة لإنقاذ حل الدولتين

Lebanon 24
24-07-2025 | 04:18
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