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القناة 12 الإسرائيلية عن مصدرين إسرائيليين: حماس شددت مواقفها بشأن خطوط الانسحاب وعدد الرهائن وآلية توزيع المساعدات في غزة

Lebanon 24
24-07-2025 | 04:48
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