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توم بارّاك سيلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ووزير الخارجية السوري في باريس لبحث التوصل إلى تفاهم أمني في جنوب سوريا (أكسيوس)

Lebanon 24
24-07-2025 | 07:02
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