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"لبنان24": الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص من تلة الحمامص باتجاه محيط رعاة الماشية في منطقة العمرة

Lebanon 24
24-07-2025 | 07:10
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