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إعلام سوري نقلا عن مسؤول حكومي: الحوار الوطني الحقيقي لا يكون تحت ضغط السلاح أو الاستقواء بطرف خارجي

Lebanon 24
24-07-2025 | 07:35
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