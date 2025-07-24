31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
24
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وصول رئيس الوزراء نواف سلام إلى قصر الإليزية في باريس للقاء ماكرون
Lebanon 24
24-07-2025
|
07:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
24/07/2025 16:35:54
24/07/2025 16:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نواف سلام إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نواف سلام إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
24/07/2025 16:35:54
24/07/2025 16:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول المبعوث الاميركي توم برّاك الى السراي الحكومي للقاء الرئيس نواف سلام
Lebanon 24
وصول المبعوث الاميركي توم برّاك الى السراي الحكومي للقاء الرئيس نواف سلام
24/07/2025 16:35:54
24/07/2025 16:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
Lebanon 24
الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
24/07/2025 16:35:54
24/07/2025 16:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وسائل إعلام إسرائيلية: فرض حظر النشر الكامل على الحدث غير الاعتيادي في قطاع غزة
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: فرض حظر النشر الكامل على الحدث غير الاعتيادي في قطاع غزة
09:28 | 2025-07-24
24/07/2025 09:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إخلاء عبر المروحية من منطقة "الحدث الصعب" في غزة إلى مستشفى "هداسا"
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إخلاء عبر المروحية من منطقة "الحدث الصعب" في غزة إلى مستشفى "هداسا"
09:27 | 2025-07-24
24/07/2025 09:27:18
Lebanon 24
Lebanon 24
المفاوضات مع الترويكا الأوروبية ستعقد غدا في قنصلية إيران في إسطنبول (تسنيم)
Lebanon 24
المفاوضات مع الترويكا الأوروبية ستعقد غدا في قنصلية إيران في إسطنبول (تسنيم)
09:21 | 2025-07-24
24/07/2025 09:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": سقوط شهيد نتيجة عملية الاستهداف الإسرائيلية في عيتا الشعب
Lebanon 24
"لبنان24": سقوط شهيد نتيجة عملية الاستهداف الإسرائيلية في عيتا الشعب
09:20 | 2025-07-24
24/07/2025 09:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: 45 شهيدا بنيران القوات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ فجر اليوم
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: 45 شهيدا بنيران القوات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ فجر اليوم
09:19 | 2025-07-24
24/07/2025 09:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
Lebanon 24
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
14:12 | 2025-07-23
23/07/2025 02:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج استمر 6 سنوات.. انفصال فنان لبناني شهير عن زوجته (صور)
Lebanon 24
بعد زواج استمر 6 سنوات.. انفصال فنان لبناني شهير عن زوجته (صور)
23:38 | 2025-07-23
23/07/2025 11:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
13:43 | 2025-07-23
23/07/2025 01:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
12:21 | 2025-07-23
23/07/2025 12:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء.. ماذا يجري فوق مناطق تم قصفها في البقاع؟
Lebanon 24
مساء.. ماذا يجري فوق مناطق تم قصفها في البقاع؟
15:41 | 2025-07-23
23/07/2025 03:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:28 | 2025-07-24
وسائل إعلام إسرائيلية: فرض حظر النشر الكامل على الحدث غير الاعتيادي في قطاع غزة
09:27 | 2025-07-24
وسائل إعلام إسرائيلية: إخلاء عبر المروحية من منطقة "الحدث الصعب" في غزة إلى مستشفى "هداسا"
09:21 | 2025-07-24
المفاوضات مع الترويكا الأوروبية ستعقد غدا في قنصلية إيران في إسطنبول (تسنيم)
09:20 | 2025-07-24
"لبنان24": سقوط شهيد نتيجة عملية الاستهداف الإسرائيلية في عيتا الشعب
09:19 | 2025-07-24
وسائل إعلام فلسطينية: 45 شهيدا بنيران القوات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ فجر اليوم
09:13 | 2025-07-24
وسائل اعلام اسرائيلية: حدث أمني خطير في قطاع غزة ومروحيات عسكرية تنقل عددا من المصابين
فيديو
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
24/07/2025 16:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
24/07/2025 16:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
12:30 | 2025-07-22
24/07/2025 16:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24