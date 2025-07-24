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الرئيس الإيراني: أزمة المياه في طهران يمكن أن ترغم سكانها على الانتقال منها

Lebanon 24
24-07-2025 | 07:50
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