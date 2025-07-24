30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
24
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الرئيس الفلسطيني: ندعو لانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة
Lebanon 24
24-07-2025
|
08:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الفلسطيني: ندعو الرئيس ترامب للتدخل من أجل السماح للمنظمات الأممية بإدخال المساعدات إلى غزة
Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: ندعو الرئيس ترامب للتدخل من أجل السماح للمنظمات الأممية بإدخال المساعدات إلى غزة
24/07/2025 19:11:34
24/07/2025 19:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان فرنسي قطري: ندعو لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان وانتشار الجيش بدعم قوات اليونيفيل وآلية مراقبة وقف إطلاق النار
Lebanon 24
بيان فرنسي قطري: ندعو لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان وانتشار الجيش بدعم قوات اليونيفيل وآلية مراقبة وقف إطلاق النار
24/07/2025 19:11:34
24/07/2025 19:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: لضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال الخمس لتمكين الجيش من استكمال انتشاره
Lebanon 24
الرئيس عون: لضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال الخمس لتمكين الجيش من استكمال انتشاره
24/07/2025 19:11:34
24/07/2025 19:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تستهدف الفلسطينيين بالقرب من مراكز توزيع المساعدات في غزة
Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تستهدف الفلسطينيين بالقرب من مراكز توزيع المساعدات في غزة
24/07/2025 19:11:34
24/07/2025 19:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مصدر أمني: قوى الأمن الداخلي تواصل انتشارها في محافظة السويداء في سياق تأمين الطرقات ووصول المساعدات للأهالي (سكاي نيوز)
Lebanon 24
مصدر أمني: قوى الأمن الداخلي تواصل انتشارها في محافظة السويداء في سياق تأمين الطرقات ووصول المساعدات للأهالي (سكاي نيوز)
12:07 | 2025-07-24
24/07/2025 12:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل المحادثات مع الأوربيين ليكونوا على علم أن مواقف طهران قوية ولم تتغير بعد الحرب
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل المحادثات مع الأوربيين ليكونوا على علم أن مواقف طهران قوية ولم تتغير بعد الحرب
12:03 | 2025-07-24
24/07/2025 12:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال القيادي في حماس محمد العمور في خان يونس
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال القيادي في حماس محمد العمور في خان يونس
11:56 | 2025-07-24
24/07/2025 11:56:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يدين بشدة أعمال العنف التي أودت بحياة المئات جنوبي سوريا
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يدين بشدة أعمال العنف التي أودت بحياة المئات جنوبي سوريا
11:44 | 2025-07-24
24/07/2025 11:44:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي: استدعاؤنا لفريق التفاوض من قطر لا يشير لوجود أزمة بمحادثات وقف إطلاق النار بغزة
Lebanon 24
"سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي: استدعاؤنا لفريق التفاوض من قطر لا يشير لوجود أزمة بمحادثات وقف إطلاق النار بغزة
11:42 | 2025-07-24
24/07/2025 11:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
Lebanon 24
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
14:12 | 2025-07-23
23/07/2025 02:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج استمر 6 سنوات.. انفصال فنان لبناني شهير عن زوجته (صور)
Lebanon 24
بعد زواج استمر 6 سنوات.. انفصال فنان لبناني شهير عن زوجته (صور)
23:38 | 2025-07-23
23/07/2025 11:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
13:43 | 2025-07-23
23/07/2025 01:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
12:21 | 2025-07-23
23/07/2025 12:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء.. ماذا يجري فوق مناطق تم قصفها في البقاع؟
Lebanon 24
مساء.. ماذا يجري فوق مناطق تم قصفها في البقاع؟
15:41 | 2025-07-23
23/07/2025 03:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:07 | 2025-07-24
مصدر أمني: قوى الأمن الداخلي تواصل انتشارها في محافظة السويداء في سياق تأمين الطرقات ووصول المساعدات للأهالي (سكاي نيوز)
12:03 | 2025-07-24
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل المحادثات مع الأوربيين ليكونوا على علم أن مواقف طهران قوية ولم تتغير بعد الحرب
11:56 | 2025-07-24
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال القيادي في حماس محمد العمور في خان يونس
11:44 | 2025-07-24
الاتحاد الأوروبي يدين بشدة أعمال العنف التي أودت بحياة المئات جنوبي سوريا
11:42 | 2025-07-24
"سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي: استدعاؤنا لفريق التفاوض من قطر لا يشير لوجود أزمة بمحادثات وقف إطلاق النار بغزة
11:26 | 2025-07-24
الجميّل: لسنا ضمن بلاد الشام ولا "حقل تجارب لحدا" وموضوع السلاح مطلب لبناني بالأساس قبل أن يكون مطلباً خارجياً ولا يحافظ على الشعب اللبناني بكل مكوناته إلا الدولة
فيديو
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
24/07/2025 19:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
24/07/2025 19:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
24/07/2025 19:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24