رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل: أكثرية المجلس النيابي مع حصر السلاح بيد الجيش وما حصل لم يكن للإستعراض إنما لإعطاء الحكومة والدولة ورئاسة الجمهورية إقراراً من المجلس بحصرية السلاح

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