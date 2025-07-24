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رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل: أكثرية المجلس النيابي مع حصر السلاح بيد الجيش وما حصل لم يكن للإستعراض إنما لإعطاء الحكومة والدولة ورئاسة الجمهورية إقراراً من المجلس بحصرية السلاح

Lebanon 24
24-07-2025 | 11:09
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