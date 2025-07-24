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الجميّل: نحن في سباق مع كل الدول المحيطة بنا ومع العالم العربي من أجل الازدهار والاستقرار والشعب اللبناني بانتظار أن يلحق لبنان قطار التطور وفرص العمل والاستثمارات

Lebanon 24
24-07-2025 | 11:10
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