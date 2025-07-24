الجميّل: هذا السلاح لم يتمكن من حماية لبنان وإسرائيل كسرت المقاومة باحتلال ممنهج لكل الأراضي اللبنانية وبالاغتيالات وبالتالي هذا السلاح خسر وظيفته

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