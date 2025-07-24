الجميّل: أحداث سوريا أرعبت الجميع والمشاهد والتعديات والمجازر لا تطاق لكنها لا يجوز أن تكون حجة للحفاظ على سلاح حزب الله لأنها لا تشكل خطراً على لبنان

Lebanon 24