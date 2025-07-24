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الجميّل: لا يجوز نقل الصراع الدرزي السني في سوريا إلى لبنان ولا بد من الضرب بيد من حديد فنحن لدينا دولتنا ولسنا "أرض فلتانة"

Lebanon 24
24-07-2025 | 11:21
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24/07/2025 21:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24
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24/07/2025 21:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24
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