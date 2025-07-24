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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: فرنسا مستعدة لدعم التعاون بين لبنان وسوريا لتأمين حدودهما المشتركة وترسيمها

Lebanon 24
24-07-2025 | 14:07
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