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زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: حان الوقت لأن تضع إسرائيل اقتراحًا واضحًا وعلنيًا على الطاولة بشأن غزة

Lebanon 24
24-07-2025 | 14:49
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