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حماس: تعاملنا منذ بداية المسار التفاوضي بكل مسؤولية وطنية ومرونة عالية في كل الملفات

Lebanon 24
24-07-2025 | 17:28
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