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رئيس وزراء أستراليا: غزة تعيش كارثة إنسانية ومنع إسرائيل للمساعدات وقتلها للمدنيين لا يمكن تجاهله

Lebanon 24
24-07-2025 | 22:58
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