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وزير الخارجية البريطاني: أبلغنا إسرائيل رفضنا آلية توزيع المساعدات الحالية في قطاع غزة
Lebanon 24
25-07-2025
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01:48
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