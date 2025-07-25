Advertisement

أخبار عاجلة

قناة العالم الإيرانية: الوفود الأوربية تصل القنصلية الإيرانية في إسطنبول لبدء المفاوضات النووية مع إيران على مستوى نوّاب وزراء الخارجية

Lebanon 24
25-07-2025 | 03:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: الدول الأوربية لا تستطيع تهديد بلادنا وليس لها دور في المفاوضات النووية
lebanon 24
25/07/2025 11:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث هاتفيا مع غروسي آخر تطورات المفاوضات النووية ورفع العقوبات
lebanon 24
25/07/2025 11:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشترك للخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الترويكا الأوربية والولايات المتحدة لم يدخرا جهدا في استخدام وكالة الطاقة الذرية وسيلة ضغط سياسية في المفاوضات الجارية
lebanon 24
25/07/2025 11:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المفاوضات مع الترويكا الأوروبية ستعقد غدا في قنصلية إيران في إسطنبول (تسنيم)
lebanon 24
25/07/2025 11:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:46 | 2025-07-25
03:35 | 2025-07-25
03:31 | 2025-07-25
03:30 | 2025-07-25
03:29 | 2025-07-25
03:28 | 2025-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24