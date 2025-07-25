المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك: الصراعات تنتهي بفضل الدبلوماسية التي نسعى للانخراط فيها وسنواصل العمل على الرخاء بسوريا بالتعاون مع الأصدقاء والشركاء

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