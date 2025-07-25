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"العربية" نقلاً عن مصادر: استياء بصفوف عدد من الفصائل الفلسطينية بسبب رد حماس الذي لا يحظى بإجماع

Lebanon 24
25-07-2025 | 09:21
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