Advertisement

أخبار عاجلة

سي إن إن عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: كان لدينا وقف إطلاق نار مكننا من إدخال مساعدات لكن حماس خرقته

Lebanon 24
25-07-2025 | 10:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الرئاسة الإيرانية لشبكة سي أن أن: ترامب يمكنه وقف الحرب باتصال هاتفي مع الإسرائيليين
lebanon 24
25/07/2025 18:35:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: حماس رفضت الموافقة على وقف إطلاق نار جديد
lebanon 24
25/07/2025 18:35:33 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: ترامب يطالب بإطلاق سراح كل الرهائن لدى حماس ودخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة
lebanon 24
25/07/2025 18:35:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر يبحث مع ويتكوف مفاوضات وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
lebanon 24
25/07/2025 18:35:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:26 | 2025-07-25
11:17 | 2025-07-25
11:17 | 2025-07-25
10:46 | 2025-07-25
10:30 | 2025-07-25
10:26 | 2025-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24