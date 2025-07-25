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ترامب: قدمنا 60 مليون دولار مساعدات لغزة وسنقدم المزيد ونأمل أن تصل لأن الأموال والمساعدات تتعرض للسرقة
Lebanon 24
25-07-2025
|
10:18
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