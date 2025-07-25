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أخبار عاجلة
رويترز عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة توم فلتشر: اتهامات مندوب إسرائيل خطيرة ولها آثار أمنية على موظفينا
Lebanon 24
25-07-2025
|
15:28
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