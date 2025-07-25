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المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله: نفذنا 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش وعسقلان والخضيرة جنوب حيفا المحتلة

Lebanon 24
25-07-2025 | 16:35
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