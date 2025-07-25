رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: حجم المعاناة في غزة والتجريد من الكرامة تجاوز كل معايير قانونية وأخلاقية وكل دقيقة تمر دون التوصل لوقف إطلاق نار تعني إزهاق أرواح مزيد من المدنيين

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