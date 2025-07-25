السيناتور الأميركي بيرني ساندرز: بعد أن قتلت وجرحت 200 ألف فلسطيني تستخدم الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التجويع الجماعي لتدبير التطهير العرقي في غزة

Lebanon 24