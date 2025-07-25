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متحدث الأونروا: إسرائيل تمنع المنظمات الأممية بأكلمها من توزيع المواد الغذائية

Lebanon 24
25-07-2025 | 17:33
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