31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
20
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الصين تقترح تأسيس منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
25-07-2025
|
23:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلومبيرغ: ترامب سيكشف عن استثمارات بقيمة 70 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي والطاقة
Lebanon 24
بلومبيرغ: ترامب سيكشف عن استثمارات بقيمة 70 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي والطاقة
26/07/2025 11:09:44
26/07/2025 11:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي الصيني "محفز للتقدم العالمي"
Lebanon 24
رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي الصيني "محفز للتقدم العالمي"
26/07/2025 11:09:44
26/07/2025 11:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي "بصدد تغيير كل الصناعات" وسيكون محفزا للتقدم العالمي
Lebanon 24
رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي "بصدد تغيير كل الصناعات" وسيكون محفزا للتقدم العالمي
26/07/2025 11:09:44
26/07/2025 11:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتراح قانون لإنشاء هيئة وطنية للذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
اقتراح قانون لإنشاء هيئة وطنية للذكاء الاصطناعي
26/07/2025 11:09:44
26/07/2025 11:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيسة وزراء إيطاليا: الاعتراف بفلسطين قبل قيامها قد يؤدي لنتائج عكسية
Lebanon 24
رئيسة وزراء إيطاليا: الاعتراف بفلسطين قبل قيامها قد يؤدي لنتائج عكسية
04:08 | 2025-07-26
26/07/2025 04:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني
Lebanon 24
وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني
04:05 | 2025-07-26
26/07/2025 04:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المال ياسين جابر للـLBCI: مجلس شورى الدولة أوقف تنفيذ قرار فرض ضريبة على المحروقات لاستكمال دراسة الملف لكنه لم يلغيه وأتمنى على المجلس الإسراع في دراسة الملف
Lebanon 24
وزير المال ياسين جابر للـLBCI: مجلس شورى الدولة أوقف تنفيذ قرار فرض ضريبة على المحروقات لاستكمال دراسة الملف لكنه لم يلغيه وأتمنى على المجلس الإسراع في دراسة الملف
04:01 | 2025-07-26
26/07/2025 04:01:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المال ياسين جابر للـLBCI: قرار زيادة ضريبة على المحروقات بدأ تنفيذه من أول حزيران فالقرارات الجمركية تنفذ حالا فمنذ لحظة اتخاذ القرار في مجلس الوزراء أعطيت تعليماتي للجمارك بوقف اخراج بضائع المحروقات حتى اضافة الرسم
Lebanon 24
وزير المال ياسين جابر للـLBCI: قرار زيادة ضريبة على المحروقات بدأ تنفيذه من أول حزيران فالقرارات الجمركية تنفذ حالا فمنذ لحظة اتخاذ القرار في مجلس الوزراء أعطيت تعليماتي للجمارك بوقف اخراج بضائع المحروقات حتى اضافة الرسم
04:01 | 2025-07-26
26/07/2025 04:01:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان: علينا أن نستعد دومًا للدفاع عن بلدنا لكن تبقى الدبلوماسية أداة أهم من أي وسيلة أخرى
Lebanon 24
بزشكيان: علينا أن نستعد دومًا للدفاع عن بلدنا لكن تبقى الدبلوماسية أداة أهم من أي وسيلة أخرى
03:45 | 2025-07-26
26/07/2025 03:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير العدل يزفّ بشرى إلى اللبنانيين
Lebanon 24
وزير العدل يزفّ بشرى إلى اللبنانيين
09:33 | 2025-07-25
25/07/2025 09:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الغرق يتربص باللبنانيين.. البحر لم يعد آمنًا؟
Lebanon 24
الغرق يتربص باللبنانيين.. البحر لم يعد آمنًا؟
09:30 | 2025-07-25
25/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة سرقة منزل فنانة... وهذا ما عُثِرَ عليه داخل خزانة غرفة نومها!
Lebanon 24
محاولة سرقة منزل فنانة... وهذا ما عُثِرَ عليه داخل خزانة غرفة نومها!
08:42 | 2025-07-25
25/07/2025 08:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حرّ لاهب في لبنان غدًا... نصائح ومعلومات مهمة للمواطنين
Lebanon 24
حرّ لاهب في لبنان غدًا... نصائح ومعلومات مهمة للمواطنين
14:15 | 2025-07-25
25/07/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الأخبار عن عودتهما إلى بعض.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن خطيبها السابق
Lebanon 24
بعد الأخبار عن عودتهما إلى بعض.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن خطيبها السابق
23:34 | 2025-07-25
25/07/2025 11:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:08 | 2025-07-26
رئيسة وزراء إيطاليا: الاعتراف بفلسطين قبل قيامها قد يؤدي لنتائج عكسية
04:05 | 2025-07-26
وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني
04:01 | 2025-07-26
وزير المال ياسين جابر للـLBCI: مجلس شورى الدولة أوقف تنفيذ قرار فرض ضريبة على المحروقات لاستكمال دراسة الملف لكنه لم يلغيه وأتمنى على المجلس الإسراع في دراسة الملف
04:01 | 2025-07-26
وزير المال ياسين جابر للـLBCI: قرار زيادة ضريبة على المحروقات بدأ تنفيذه من أول حزيران فالقرارات الجمركية تنفذ حالا فمنذ لحظة اتخاذ القرار في مجلس الوزراء أعطيت تعليماتي للجمارك بوقف اخراج بضائع المحروقات حتى اضافة الرسم
03:45 | 2025-07-26
بزشكيان: علينا أن نستعد دومًا للدفاع عن بلدنا لكن تبقى الدبلوماسية أداة أهم من أي وسيلة أخرى
03:43 | 2025-07-26
وكالة مهر الإيرانية: مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 في الهجوم على محكمة في مدينة زاهدان
فيديو
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
26/07/2025 11:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
26/07/2025 11:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
26/07/2025 11:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24