Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإيرانية: طهران وأوروبا ترغبان في عقد الجولة المقبلة من المحادثات قريبًا

Lebanon 24
26-07-2025 | 03:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إيراني: طهران توافق على عقد محادثات مع الترويكا الأوروبية في إسطنبول الجمعة المقبلة
lebanon 24
26/07/2025 13:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: جولة المحادثات غير المباشرة المقبلة بين إيران والولايات المتحدة تعقد الأحد المقبل في مسقط
lebanon 24
26/07/2025 13:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: موعد الجولة الجديدة من المحادثات الإيرانية الأميركية سيحدد خلال الأيام القليلة المقبلة
lebanon 24
26/07/2025 13:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: قرار طهران بالمشاركة في الجولة القادمة من المفاوضات "غير واضح"
lebanon 24
26/07/2025 13:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:20 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:08 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:20 | 2025-07-26
06:15 | 2025-07-26
06:08 | 2025-07-26
05:23 | 2025-07-26
05:09 | 2025-07-26
04:48 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24