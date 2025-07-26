Advertisement

أخبار عاجلة

نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين: عمليات الأمم المتحدة للإغاثة كانت موثوقة وأقل عرضة لتدخل حماس

Lebanon 24
26-07-2025 | 07:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين: نعتقد أن واشنطن من المرجح أن تدخل الحرب ضد إيران
lebanon 24
26/07/2025 16:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: نجاح العملية تطلب معلومات مفصلة بشأن تحركات المسؤولين والعلماء الإيرانيين
lebanon 24
26/07/2025 16:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين أميركيين: إيران تحتفظ بالأصول البحرية وقدرات أخرى لإغلاق مضيق هرمز
lebanon 24
26/07/2025 16:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: نحرك سفنا حربية ومعدات عسكرية في الشرق الأوسط لحماية إسرائيل
lebanon 24
26/07/2025 16:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:43 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:52 | 2025-07-26
08:44 | 2025-07-26
08:43 | 2025-07-26
08:10 | 2025-07-26
08:03 | 2025-07-26
07:36 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24