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يديعوت أحرونوت: مسؤولون إسرائيليون يهددون بالاستيلاء على سفينة حنظلة المتجهة إلى غزة إن لم تعد أدراجها

Lebanon 24
26-07-2025 | 10:11
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