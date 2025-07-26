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القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين: في بعض الأحيان ترامب شجع نتنياهو على تصعيد العمليات ضد حماس

Lebanon 24
26-07-2025 | 10:15
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