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ماكرون: أشدت بالتزام الرئيس السوري بمكافحة الإرهاب وذكرت بأهمية التعاون المشترك
Lebanon 24
26-07-2025
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11:00
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