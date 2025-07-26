Advertisement

أخبار عاجلة

يسرائيل هيوم عن قادة بالجيش الإسرائيلي: نستعد لسيناريوهات عدة للتعامل مع السفينة حنظلة وفق التوجيهات السياسية

Lebanon 24
26-07-2025 | 12:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فقدان الإتّصال مع طاقم السفينة "حنظلة"
lebanon 24
26/07/2025 23:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو فريق السفينة حنظلة ماريا إلينا: نبحر من أجل كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة
lebanon 24
26/07/2025 23:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق السفينة "حنظلة" من ميناء غاليبولي الإيطالي باتجاه غزة لكسر الحصار على القطاع
lebanon 24
26/07/2025 23:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ناشطون على سفينة حنظلة: قوات بحرية إسرائيلية تقترب منا
lebanon 24
26/07/2025 23:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:01 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:57 | 2025-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:30 | 2025-07-26
16:23 | 2025-07-26
16:01 | 2025-07-26
15:58 | 2025-07-26
15:57 | 2025-07-26
15:55 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24