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الجيش الإسرائيلي: تم تحديد ممرات إنسانية يسمح فيها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدخال المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
26-07-2025 | 15:20
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