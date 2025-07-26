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إسقاط 7 حمولات مساعدات على مناطق غرب غزة وتسجيل إصابات جراء سقوط المساعدات على خيام نازحين (الحدث)

Lebanon 24
26-07-2025 | 15:55
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