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القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سيطبّق غدا وقفا "إنسانيا" مؤقتا لإطلاق النار في عدد من المراكز السكانية في غزة بما في ذلك شمال القطاع

Lebanon 24
26-07-2025 | 16:01
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